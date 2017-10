Steinkjer-Avisa satser på nett

– Vi har fram til nå hatt en ganske enkel nettavis, med sporadiske oppdateringer. Nå var det på tide å få gjort noe med nettavisa vår, og vi ser fram til å tilby leserne mer stoff og nytt innhold på nett, sier redaktør Tore Vikan til avisas nylanserte nettsted.

Noe av utfordringen med den gamle nettavisa, var at den ikke hadde en løsning for å lukke saker slik at kun abonnentene hadde tilgang.

Kan ikke være gratis

– Vi lager innhold for dem som abonnerer på avisa, og kunne ikke fortsette med å gi bort for mye gratis på nett. Det koster å lage avis, uansett om innholdet presenteres digitalt eller på papir. På den nye nettavisa blir de fleste sakene derfor forbeholdt abonnenter. Ved å logge deg inn, har du som abonnent tilgang til alt av stoff og annet innhold, forklarer Vikan, og legger til:

– I tillegg håper vi naturligvis at vi får noen nye digitale abonnenter. Det kan kanskje spesielt være aktuelt for lesere som bor utenfor Trøndelag, som ikke får papiravisa før mandag eller tirsdag på grunn av postgangen.

Flere nyheter i vente

Selv om den nye nettavisa lanseres for fullt i dag, betyr ikke det at Steinkjer-Avisa lener seg tilbake og hviler på laurbærene.

– Det vil komme flere nye elementer på nettavisa utover senhøsten og vinteren, og det jobbes også med en egen nyhets-app. Her er det bare å logge seg på og følge med, avslutter Vikan.