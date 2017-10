Utviste Leyla er kommet tilbake til Norge

Det har ikke lyktes Trønder-Avisa å komme i kontekt med Leylas samboer i Steinkjer, Dastgerdi Babak Torki. Men Leylas tidligere samboer og far til deres 13 år gamle sønn - Amir Abbas Kiani bekrefter at Leyla har kommet til Norge.

Leylas sønn Mani Kiani (13) fikk torsdag den lykkelige beskjeden om at han mor satt på tur hjem til Norge.

– Jeg er lykkelig nå, sier Mani til Trønder-Avisa

Han er ikke sikker på når han får gjenforenes med sin mor i Steinkjer. Det han vet er at hun må tilbringe to dager i Oslo i møter før hun kan dra nordover.

Påkjennning

– Jeg er glad for å være i Norge igjen, sier Leila Bayat til TV 2 fredag.

38-åringen orker foreløpig ikke gi noe intervju på grunn av påkjenningen det har vært å komme seg tilbake til Norge. Siden tirsdag har Leila Bayats advokat Preben Kløvfjell jobbet i hemmelighet for å få 38-åringen tilbake til Norge.

Har landet på Gardermoen

I formiddag landet hun på Gardermoen etter en lang og krevende uke, skriver nettstedet.

Undersøkelsene ambassaden har gjort viser at Leila Bayat snakket sant da hun fortalte utlendingsmyndighetene om at hun i 2009 flyktet fra en dom i Iran på 80 piskeslag. Verken UDI eller UNE trodde på henne, og tvangssendte henne tilbake til hjemlandet på Kvinnedagen 8. mars i år.

80 piskeslag

Men ambassaden fastslår i en knusende rapport over UNE at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009 var ekte, ifølge Leilas advokat. Ikke nok med det, alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag er ekte, konkluderer ambassaden.

To kvinner utførte straffen 19. september i år, som Leila fikk for å ha drukket alkohol - den ene talte slagene, mens den andre pisket henne.

– Jeg kunne ikke stå på beina etterpå, fortalte Leila TV 2.

Trønder-Avisa følger saken.