Ada Arnstad innstilt på å fortsette som leder

– Senterungdommen går et spennende år i møte, med en uavklart situasjon i Stortinget, og større muligheter til å få gjennomslag for vår politikk. Vi mener dette forslaget har solide kandidater, som både vil bygge en sterkere organisasjon og ikke minst jobbe aktivt og målrettet for politisk gjennomslag, sier John André Storebø, leder i valgkomitèen i Senterungdommen, i en pressemelding.

På topp har Storebø og resten av komiteen kommet fram til at Ada Arnstad bør fortsette som leder, noe stjørdalingen setter pris på.

– Det har vært en ære å få være lagleder for Senterungdommen i året som har gått, og jeg er stolt over det vi har fått til på laget. Vi har store oppgaver foran oss med å bruke det nye flertallet og den tilliten velgerne har gitt oss. Jeg er glad for at valgkomiteen har innstilt meg, og hvis landsmøtet har tillit til meg tar jeg på meg oppgaven som lagleder med glede og optimisme, sier Arnstad i den samme pressemeldingen.

Årsmøtet i Senterungdommen arrangeres på Quality Hotell Klubben i Tønsberg 10. og 11. november.

Hele lista fra valgkomiteen ser slik ut:

Leder: Ada Johanna Arnstad, Nord-Trøndelag

Politisk Nestleder: Magnus Weggesrud, Buskerud

Organisatortisk nestleder: Annette Raakil, Østfold

Internasjonal leder: Rikke Håkstad, Troms

1. Styremedlem: Torleik Svelle, Oppland

2. Styremedlem: Lise Marie Sommerstad, Vestfold

3. Styremedlem: Viel Jaren Heitmann, Buskerud

4. Styremedlem: Bent-Joachim Benutzen, Sør-Trøndelag

5. Styremedlem: Nadine Al-Mustafa, Oslo

1. Vara: Henning Røyneberg, Rogaland

2. Vara: Kari Jordal, Oppland

3. Vara: Lars Myhr Sandlund, Nord-Trøndelag

4. Vara: Sara Skulstad, Nordland

5. Vara: Mattis Minge, Østfold