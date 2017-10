NHO og Virke raser – beskylder regjeringen for avtalebrudd

Regjeringen foreslår å fjerne støtten til Matsentralen, som deler ut overskuddsmat til fattige, og til organisasjonen Matvett, som representerer store deler av Mat-Norge, i forslaget til statsbudsjett for neste år, melder TV 2. Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.

NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden. Målet er å halvere omfanget av matsvinn innen 2030.

– Det er veldig spesielt at man velger å fjerne så mye økonomisk støtte til det arbeidet nesten før blekket er tørt på de avtalene som er inngått. Det er en veldig dårlig start på et samarbeid, sier direktøren for NHO Mat og drikke, Petter Haas Brubakk.

– Det er jo vanskelig å tro at de vil gjennomføre dette. For hvis de gjøre det, vil jo det være et avtalebrudd, sier Ingvill Størksen som er direktør for dagligvarehandel i Virke.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) arbeidet mot matsvinn ikke blir svekket av at støtten fjernes.

– Jeg er helt sikker på at Matsentralen og frivillige organisasjoner, sammen med den bransjeavtalen vi nå har gjort og de grepene regjeringen har gjort for å få ned kostnadene på mat som blir delt ut, er viktige grep som kommer til å fortsette å redusere matsvinnet i Norge, sier han.