Jämtlands luksusrestaurant hadde ikke plass til Zlatan rundt matbordet

Östersundsposten gjengir i helga deler av Aftonbladets dokumentar fra Fäviken Magasinet, luksusrestauranten i de jämtlandske skoger, hvor det er kamp om bordplassene.

Restauranten er så etterspurt at den har bordbestillinger bare to ganger i året, og da gjelder det å være frampå for å sikre seg et måltid til 3.000 kroner per person. Bordreservasjonene pleier å fyke ut i løpet av få minutter for et halvt år av gangen.

Og blir du for sein til en plass rundt bordet, spiller det ingen rolle hva du heter. I Aftonbladet-dokumentaren går det fram at Zlatan Ibrahimovic, som både har en jakthytte i Offerdalsfjellet og et feriehus i Åre, ble nektet bord på restauranten - fordi han forsøkte å bestille utenfor de ordinære bestillingsdatoene.