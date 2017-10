Slo alarm etter amoniakklukt på Sandvollan

Nødetatene rykket ved 19-tiden ut til Sandvollanvegen i Inderøy, etter melding om sterk amoniakklukt i området.

– Det skal visstnok være et amoniakklager i nærheten. Det er en giftig og etsende gass, men det skal ikke være fare for brann- eller eksplosjonsfare, opplyste operasjonssentralen i Trøndelag.

Ammoniakk er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Ved lekkasje kan gass-skyer av ammoniakk spre seg utover områder avhengig av vindforhold. Ammoniakk brukes i hovedsak til å produsere kunstgjødsel og som kjølemedium i større kjøle- og fryseanlegg.

Politiet visste da ennå ikke noe om omfanget av amoniakk som befinner seg på lageret.

Det var vindstille og lett nedbør på stedet, og politiet opplyste på twitter at folk i området burde lukke vinduer og holde seg innendørs.

Ved 19.15-tiden meldte politiet at det ikke er fare for spredning til bebyggelsen rundt, og ved 19.45-tiden kom beskjeden om at det ikke dreide seg om noen lekkasje.

– Det er flyttet amoniakk mellom tanker tidligere i dag. Ikke lekkasje på stedet. Nødetater avslutter, opplyste politiet på twitter.