Asia 20 prosent dyrere

Det er Rystad energy som har gjort analysen av 11 plattformdekk som omtales i Nasjonalbudsjettet. Tallene stammer fra oljeselskapene selv. Kostnadssprekker, forsinkeler og merarbeid har gjort at sluttregningen ved å produsere i Asia er langt høyere enn i Norge, til tross for at oljeselskapene i utgangspunktet valgte å bygge i Asia fordi det var billigst. Rystad energy oppsummerer merkostnaden til 70 milliarder. Det meste kan oljeselskapene utgiftsføre slik at regningen havner hos staten. Dermed koster det dem lite å ta risikoen.

Kilosprisen opp

Ingen plattform er bygd på samme måte. Derfor er det vanskelig å sammenligne priser. Men en målemetode er ganske lik. Det er kilospris. Teknisk ukeblad skriver at kilosprisen på plattformer levert fra norske verft er 421 kroner mens asiatiske verft leverer til 509 kroner per kilo. I tillegg kommer verditap knyttet til lengre gjennomføringstid, forsinkelser og kvalitetsproblemer etter oppstart.

Sikkert i Norge

For Statoil er utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet deres største investeringsprosjekt for tiden. Fire plattformer med understell og sammenkoblinger skal på plass i løpet av et par år. Forsinkelser her vil føre til store kostnader på grunn av senere produksjonsstart. Det er en av grunnene til at de valgte å produsere tre av understellene hos Kværner i Verdal. To av dekkene produseres i Sør-Korea, foreløpig uten forsinkelser. Rystad Energy tror det skyldes at verftet har lært av tidligere prosjekter.

Det lille oljeselskapet Lundin valgte også å produsere i Norge for noen år tilbake. For dem var sikkerhet for når produksjonen kunne starte viktigere enn litt lavere pris.

– Bør få konsekvenser

De store kostnadsoverskridelsene bør få konsekvenser. Det mener Runar Rugtvedt som er bransjeleder for olje og gass i Norsk industri. Han mener oljeselskapene må spre prosjektene sine mer utover i tid fordi verftene ikke har kapasitet til å bygge alt samtidig.

– Dessuten må oljeselskapene legge inn ekstrakostnaden på å følge opp prosjekter i Asia, transportkostnader og kostnadene med å følge opp underleverandører i Asia. HMS er et annet felt det har vært avvik på i Asia, sier han til Teknisk ukeblad.

Yme er en av plattformene som ble bygd i Asia. Den ble vraket før den kom i produksjon fordi det var fare for at understellet kunne rase sammen. Goliat i Barentshavet er en annen plattform der produksjonen har blitt stanset flere ganger på grunn av omfattende feil på plattformen.