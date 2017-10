Trafikkuhell mellom bil og syklist

Klokken 10.41 tirsdag formiddag meldte politiet at en fotgjenger skal være påkjørt av bil i Johannes Bruns gate i Verdal.

Nødetatene rykket ut til stedet.

Like før klokka 11 meldte politiet at det skal ha vært et sammenstøt mellom en syklist og en bil, men hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

Det skal ikke være meldt om alvorlig personskade.

Politiet skriver på Twitter at de vil etterforske saken.