Får ingenting i erstatning

De seks gårdbrukerne er nærmest i sjokk etter at de tidligere i tingretten ble tilkjent 2,47 millioner kroner i erstatning. Med renter ville sluttsummen ha passert over tre millioner kroner.

– Saken er prinsipiell

– Grunneierne er veldig skuffet, sier deres advokat Bertil V. Smalås i enn kommentar til domsslutningen i lagmannsretten. Han betegner avgjørelsen som urimelig og varsler at siste ord ikke er sagt eller skrevet i saken.

– Det jeg kan si at her legger tingretten og lagmannsretten ulik tolkning til grunn. Saken er prinsipiell og det er allerede klart at vi kommer til å anke saken til Høyesterett, opplyser advokat Smalås.

Gårdbruker skuffet

Endre Martin Skjetnemark kjøpte sammen med sin bror for ett og et halvt år siden gården Salthammer nedre. I likhet med de andre gårdbrukerne regnet han med at lagmannsretten ville komme til noenlunde samme slutning som tingretten.

– Jeg var naturligvis litt spent før avgjørelsen, men trodde aldri at vi skulle ende opp med null kroner i erstatning. Derfor er jeg i dag veldig skuffet.

Skjetnemark forteller at hvis dommen i tingretten hadde blitt stående, ville gården Salthammer nedre fått tilkjent ca. 700.000 kroner i erstatning.

Støtter ankesaken

– Når Staten ønsket å utvide verneområdet på Rinnleiret, er det en avgjørelse jeg er nødt til å akseptere. Det nytter ikke å protestere på dette. Det jeg derimot protesterer mot er at Staten ikke har tenkt å betale for seg. Det er nå tross alt en bit av gården min det er snakk om.

– For meg blir det helt galt at Staten kan gjøre hva den vil. Nå håper jeg bare anken slipper gjennom nåløyet og at saken blir behandlet i Høyesterett, sier Salthammer.

Ulike lover

Grunneierne søkte allerede Innherred samkommune for elleve år siden – etter at Forsvaret hadde nedlagt leiren – om nydyrking av et areal på inntil 470 dekar. Det hele endte med

120 dekar. Rinnleiret naturvernreservat utvidet området i 2011 med 327 dekar, et område som kunne ha vært dyrket opp om det ikke hadde blitt vernet.

Det som nå tydeligvis rammer gårdbrukerne er at arbeidet med vern og erstatning startet mens naturloven fra 1970 var gjeldende, men ble avsluttet etter at naturmangfoldsloven trådte i kraft i 2009.

Lagmannsretten ga ikke gårdbrukerne medhold i at erstatningen skulle fastsettes etter den tidligere naturvernloven, men støttet heller Statens argument om at det måtte være naturmangfoldsloven som måtte komme til anvendelse i dette tilfelle.

Advokat Bertil V. Smalås mener dette er et springende punkt og synes det bærer helt galt av sted at gårdbrukerne skal tape på at loven skifter innhold under forhandlingene.

– Ikke økonomisk tap

Når lagmannsretten avviser erstatning har det sammenheng med at grunneierne ikke har synliggjort at vernet hadde « ... medført økonomisk tap ved vanskeliggjøring av igangværende bruk, nydyrking, beite eller jakt». Dette kreves når skal gis erstatning i henhold til naturmangfoldloven. Skogerstatning på vel en halv million kroner ble avtalt før skjønnssaken.