Styret firer for å finne løsning

Den store långiverne blant de usikrede kreditorene krevde 0,7 prosent mer for å gå med på refinanseringen. Nå får de 0,45 prosent mer i det nye reviderte forslaget fra styret.

I en børsmelding som gikk ut like etter klokka 11 skriver styret at de er glade for å ha meglet en løsning som har over 80 prosent støtte hos de sikrede långiverne og mer enn 50 prosent hos de usikrede. De må ha 75 prosent støtte i begge gruppene for å finne en løsning. Deretter må forslaget ha 2/3 flertall i en ekstraordinær generalforsamling som blir avviklet etter at kreditorene er enige.

Fabrikkeierne firer

Det er de som har lånt konsernet penger mot pant i fabrikkene som nå firer på sine krav for å få en løsning. Samtidig reduseres dagens aksjeeiere sin andel i det nye selskapet. Det er uansett satt på sidelinjen.

– Vi er veldig glade for at de forskjellige grupperingene og aksjonærene har møtets og at en vesentlig del av dem støtter refinansieringsforslaget. Nå oppfordrer vi alle til å støtte dette forslget slik at vi kan unngå konkurs, sier styreformann Christen Sveaas i pressemeldingen.

Det nye forslaget gir følgende løsning:

Sikrede kreditorer: 90,75 % (91%)

Usikrede kreditorer: 6,75 % (6,3 %)

Eksisterende aksjonærer: 2,5 % (2,7%)

Det forrige forslaget i parentes.

Utsetter fristen

Norske Skog har samtidig utsatt svarfristen fra torsdag 19. oktober til onsdag 25. oktober.

En av årsakene til at de vil unngå konkurs er at Norske Skogindustrier har et stort fremførbart underskudd på hele 14,5 milliarder kroner. I rene skattekroner har det en verdi på 3,3 milliarder kroner, skriver Finansavisen. Det betyr at konsernet kan tjene 3,3 milliarder kroner før de må betale skatt. Men hvis konsernet slås konkurs faller denne muligheten bort fordi det fremførbare underskuddet da forsvinner i konkursboet.

Kvitt gjeld

Målet med refinanseringen er å redusere gjelda til Norske Skog fra ni til tre milliarder kroner. Det vil redusere renteutgiftene fra 600 millioner til 200 millioner kroner i året. Dette er penger som konsernet vil bruke til å finansiere nye forretningsområder.