Ber om ni års fengsel for terrortiltalt trønder (34)

Etter en samlet bevisvurdering legger aktoratet ned påstand om en ni år lang fengselsstraff for den tiltalte 34-åringen fra Verdal.

Trønderen nekter straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham etter oppholdet i Syria fra november 2014 til april 2016. Han hevder han ikke var involvert i militær tjeneste for IS.

34-åringens to forsvarere, Elisabeth Myhre og Siri Langseth, opplyser til VG at de ikke har tid til å kommentere påstanden på nåværende tidspunkt.

I sin prosedyre la statsadvokat Kim Sundet særlig vekt på kommunikasjonen 34-åringen har hatt med venner og familie i Norge, samt meldinger mellom tiltalte og den etterlyste IS-krigeren Kim André Ryding (27) fra Moss, som 34-åringen har forklart at han møtte i Raqqa.

«Leve under sharia-loven»

Politiet har i etterforskningen av 34-åringen beslaglagt nesten 13.000 meldinger fra tiltaltes telefon.

– Det er nærmest umulig for norsk politi å drive etterforskning i Syria, og elektronisk kommunikasjon blir derfor helt sentralt. Her mener vi at han flere ganger har erkjent straffbare handlinger, sier statsadvokat Kim Sundet til VG.

I meldinger hjem til Norge har han blant annet skrevet at han «leve under sharia-loven» og «kjæmpe mot dæm som drepe muslima». I en annen melding har han skrevet «æ e isis nu å det e æ stolt av».

Til en kompis har han sendt bilder av våpenet sitt, en AK-M fra 1974. Våpenet var kun til bruk dersom en farlig situasjon skulle oppstå, hvilket fort kunne skje i Raqqa, har 34-åringen forklart.

Sundet mener saken er enestående i norsk sammenheng, fordi 34-åringen er den nordmannen som har oppholdt seg lengst i terrorkalifatet og returnert.

Hadde laseravstandsmåler

Tidligere i saken har en latvisk 23-åring vitnet over videolink fra fengsel i Latvia. Mannen er i hjemlandet tiltalt for terrordeltakelse, og de to skal ha gjennomført flere fluktforsøk sammen.

Aktoratet legger også vekt på at trønderen hadde med seg en laseravstandsmåler inn i Raqqa, et redskap som ikke er uvanlig i krigshandlinger.

– Bevisene satt i sammenheng beviser at han har vært i kamp og gjort væpnet tjeneste, sier politiadvokat Thomas Blom under aktoratets prosedyre, etter at statsadvokaten måtte kaste inn håndkleet grunnet sviktende stemme.

Den tiltalte 34-åringen hadde før rettssaken bare latt seg avhøre av politiet ved én anledning, og statsadvokaten mener han har tilpasset sine forklaringer etter bevisene som ble lagt frem i retten.

– Han har for eksempel aldri forklart seg om noen Kalasjnikov før bildet ble lagt frem i retten, sier Sundet til VG.

På nest siste dag av den tre uker lange rettssaken, følger den terrortiltalte trønderen tilsynelatende spent på aktoratets prosedyre.

Han er ikledd en lysegrå skjorte og en noe mørkere genser, og skjegget er trimmet betydelig strammere enn på bildene fra Syria-oppholdet.

Vanskelig oppvekst

Etter noen måneder i Syria har trønderen forklart at han ble fengslet i 14 dager etter en reise til nabobyen. I en beslaglagt Messenger-melding ba den etterlyste IS-krigeren Kim André Ryding ham om å komme tilbake til «brødrene», som Ryding kunne fortelle at savnet 34-åringen.

Aktoratet mener det er usannsynlig at Ryding ville sendt denne meldingen om ikke 34-åringen var militært aktiv i IS.

Tiltalte har i retten forklart om en oppvekst fylt med mobbing og etter hvert mye rus. Han har hatt flere jobber, men ikke klart å holde på noen av dem, ifølge 34-åringen selv.

I november 2014 bestilte han enveisbillett fra Værnes til Alanya i Tyrkia, før han reiste inn i Syria via grensebyen Gaziantep.

Etter en omfattende sikkerhetssjekk der han blant annet måtte levere fra seg pass og bankkort, har 34-åringen forklart at han ble fraktet inn i Raqqa.

Påtalemyndigheten mener at 34-åringen allerede på dette punktet hadde gjort seg skyldig i terrorforbund.

Fengslet i Tyrkia

Under oppholdet i byen, som nylig ble gjenerobret av syriske styrker, har trønderen forklart at han møtte fire andre nordmenn: Etterlyste Kim André Ryding, et vennepar han kjente fra Verdal, og en norskeritreer som PST mener er i live, til tross for at han ble meldt død i flere medier i 2014.

I april 2016 har tiltalte forklart at han etter mange forsøk, lyktes med å rømme over grensen til Tyrkia, der han ble pågrepet og arrestert.

Den tre uker lange rettssaken mot trønderen avsluttes fredag.