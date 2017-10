G7-landene frykter hjemvendte fremmedkrigere

Dette er hovedtema når innenriksministrene fra USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia og Japan møtes på den italienske øya Ischia utenfor Napoli denne uka.

IS er det siste året drevet fra skanse til skanse i Irak og Syria og ble nå sist nedkjempet i den syriske byen Raqqa.

Mange IS-opprørere er drept, mens andre er tatt til fange. Atter andre har unnsluppet og mange av fremmedkrigerne forsøker nå trolig å ta seg tilbake til hjemlandet,

Frykten er at de hjemvendte fremmedkrigerne skal gjennomføre terroraksjoner som hevn for at drømmen om et såkalt kalifat i Irak og Syria nå er knust.