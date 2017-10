NVE vil ha gradert nettleie

Nå rulles de nye strømmålerne ut i alle norske hjem. Med dem kan øyeblikksforbruket måles, ikke bare totaltforbruket som med dagens målere. Nå vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) redusere investeringene i nettet gjennom å jevne ut forbruket. I dag må nemlig kraftselskaper som NTE dimensjonere nettet sitt ut fra maksimalforbruket. Det er veldig dyrt. Derfor foreslår NVE at du må betale ekstra nettleie utover det normalforbruket du bestemmer på forhånd.

– Vi ønsker at nettleien skal motivere deg til å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy. Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt, uten at det går utover komfort eller brukervennlighet, skriver Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en pressemelding.

Skal bli billigere

Nye hus er bedre isolert og trenger mindre energi til oppvarming. Det er med på å holde strømforbruket nede til tross for økende befolkning. Men NVE ser at det kortvarige effektuttaket bare blir større og større. Elbiler, komfyrer med større strømforbruk er noe som øker forbrukstoppene. Mer jevnt forbruk reduserer investeringene i nettet og blir dermed billigere for kunden til slutt.

– Endringene vi skisserer skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur, sier Flataker.

Må komme med forslag

NVE mener det er ditt lokale nettselskap som skal foreslå en nettleieavtale for deg basert på forbruket ditt. Forslaget skal gi deg lavest kostnader.

– Ordningen minner om et mobilabonnement med en viss datamengde inkludert, og hvor det er mulig å betale for å bruke mer data. Du får altså strømmen du trenger, men du må betale høyere nettleie for samtidig forbruk over avtalt abonnement, forklarer Ove Flataker.

Hvis kunden blir mer bevisst på effekttoppene kan han få et rimeligere abonnement. De nye kravene kommer først i 2021, etter at alle kunder har fått de nye strømmålerne.