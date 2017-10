Slår sammen HMS-selskaper

Torsdag ettermiddag vedtok årsmøtet å slå selskapet sammen med Bedriftshelsetjenesten Trondheim. Det nye navnet blir Agenda HMS.

– Vi gjør dette for å være klare til å sikre oss avtaler med de største bedriftene som har avdelinger over hele Trøndelag, sier styreleder Hilmar Olsen. Det er bedrifter som fylkeskommunen og Nav han sikter til. Med fylkesfusjoner og sammenslåing av offentlige etater mener de to bedriftene at det er vegen til vekst.

– Det gir en stor og solid aktør innen HMS i Midt-Norge. Vi får 30 ansatte og omsatte i fjor for over 20 millioner kroner, sier han.

Større bredde

Daglig leder i Trondheim HMS, Kjersti Kleven sier det nye selskapet vil ha bedre kompetanse.

– Vi får et større fagmiljø med bredere komeptanse enn id ag. Vi beholder alle kontorene vi har i dag, sier hun.

Det betyr at hovedkontoret blir liggende i Verdal, medlokalkontor i Trondheim og Steinkjer. Kjersti Kleven blir daglig leder for det nye selskapet.

De to selskapene er ikke ukjente for hverandre fra før.

– Vi har kjent hverandre i flere år. Vi torr dette kan bli bra fordi vi jobber mye på samme måte og har de samme verdiene, sier daglig leder i Innherred HMS, Elisabeth Hollås Bomo.

I dag er de konkurrenter på noen oppdrag. Det blri det nå slutt på.

– Vi tror dette samarbeidet forsterker målet vårt om å være ledende på bedriftshelsetjenester i regionen, sier Bomo.

Vil vokse

I dag betjener de to selskapene 670 bedrifter med til sammen 17.000 ansatte.

– Vi kunne fortsatt vært lykkelig som små hver for oss. Men vi ønsker å utvikle selskapene. Det ligger betydelig vekstpotensiale i de avtaler som skal tegnes det neste halvåret, sier styreleder Hilmar Olsen.