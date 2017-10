Waanders tar over etter Aune

Christine Waanders blir prost i Sør-Innherad. I første omgang er sognepresten i Vinne og Vuku konstituert i lederstillingen i perioden 20.11.2017-31.07.2018.

Som prost vil Waanders lede prestetjenesten i Verdal, Levanger og Frosta. Hun tar over etter Nils Åge Aune, som tidligere i høst sa ja til stillingen som prost i Strinda, Heimdal og Byåsen i Trondheim.

– Dette er en ny og spennende utfordring. Jeg mener at jeg har lederegenskaper som jeg kan få bruk for i jobben som prost. Samtidig er det betryggende å vite at det allerede er et godt arbeidsklima blant prester og andre kirkeansatte i regionen. Her finnes mange dyktige medarbeidere, sier Christine Waanders i en pressemelding.

Tysk bakgrunn

Den nye prosten i Sør-Innherad kommer fra byen Harsewinkel i Tyskland. Hun studerte teologi i Berlin og ved Menighetsfakultetet i Oslo, og ble ordinert til prest i Nidarosdomen i 2008. Waanders var prestevikar i Nærøy prosti, før hun kom til Vinne og Vuku i Verdal i 2009.

– Det blir selvfølgelig nytt å skulle være leder for de som har vært mine kolleger de siste årene. Men jeg ser frem til oppdraget.

I første omgang mener hun det må lages gode løsninger for de prestestillinger som ikke er besatt i Verdal, Levanger og Frosta. Det må også vurderes aktivitetsnivået opp mot prestenes arbeidsbelastning. Så ligger det nå et forslag på bordet om å slå sammen prostiene Sør-Innherad og Stjørdal.

– Vi må naturligvis forholde oss til det som blir vedtatt der. Som prost er det også naturlig for meg å bidra i arbeidet med «Stiklestad2030».

Forventninger

Christine Waanders har den siste tiden vært hovedverneombud for de ansatte i Nidaros bispedømme. Det har gitt henne verdifull erfaring og bakgrunn for å gå inn som leder av prestetjenesten i Sør-Innherad.

- Jeg har stor tillit til at Christine Waanders vil ivareta ansvaret hun nå har tatt på seg, på beste vis, sier biskop Herborg Finnset i Nidaros.