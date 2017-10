Trailervelt i Vikna

Føreren av traileren som kjørte av vegen ved Hansviksletta i Vikna er kjørt til sykehus i ambulanse. Politiet melder på twitter at mannen er bevisst, men at skadeomfanget er ukjent.

– Han kom seg ut av traileren på egen hånd, og meldte at han hadde smerter, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Namdalsavisa. Bilen ligger utenfor vegen.

Ulykken skjedde på fylkesveg 502. Politipatruljen måtte kjøre fra Namsos for å komme fram til ulykkesstedet som ligger like nord for Rørvik sentrum. Ulykken ble meldt kvart over fem fredag ettermiddag.