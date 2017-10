Tre kvinner på topp i regjeringen

Med 41 år gamle Ine Eriksen Søreide (H) som ny utenriksminister, har enda en mannsbastion falt i norsk politikk. Nå er regjeringens tre fremste alle kvinner.

Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland ble første norske kvinnelige statsminister i 1981. SVs Kristin Halvorsen ble første kvinnelige finansminister i 2005. Fredag var turen kom til den tredje av de mest framskutte ministerpostene i det norske politiske systemet: Utenriksministeren.

Til posten har statsminister Erna Solberg (H) valgt en politiker som hun også tidligere har vist den aller største tillit: 41 år gamle Ine Eriksen Søreide, som overlater Forsvarsdepartementet til 52 år gamle Frank Bakke-Jensen (H) fra Båtsfjord i Finnmark.

Hans jobb som europaminister, overtas i sin tur av Marit Berger Røsland (41) som kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet. Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.

Lang erfaring

Byttene utløses av at Børge Brende har fått jobb som president i Verdens økonomiske forum (WEF) og går av som utenriksminister.

Jobben går altså til Ine Eriksen Søreide, som er født i Lørenskog i Akershus, oppvokst på Strømmen og Tromsø og innvalgt på Stortinget fra Oslo. Sin unge alder til tross har Søreide bøttevis med erfaring. Allerede i 1997 var hun vararepresentant på Stortinget. Fast møtende ble hun i 2001. Hun har vært nestleder i Unge Høyre, er utdannet jurist og har ledet både utdanningskomiteen og utenrikskomiteen.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har hun vært forsvarsminister, absolutt ingen enkel politisk post. I fjor la hun fram en ny langtidsplan for Forsvaret som kun ved hjelp av Aps stemmer fikk flertall, og sist uke presenterte hun en ny plan for Hæren og Heimevernet som det slett ikke er sikkert at Stortinget blir med på.

Ny forsvarsminister

Som ny forsvarsminister blir det Frank Bakke-Jensens jobb å bistå regjeringens stortingsgrupper i å sikre flertall for landmakt-planen. Hans bakgrunn som finnmarking blir i likhet med lang og bred politisk erfaring trukket fram som en klar fordel for ham. Det hjelper sikkert også at han er kjent for sitt gode humør.

Da han ble utnevnt til ny europaminister i fjor, svarte han følgende da TV 2 ba ham beskrive seg selv under nøkkeloverrekkelsen:

– 51 år gammel, naturlig pen, glad gutt. Fra Båtsfjord, finnmarking, født ved russergrensa, sønn av en fisker.

Beholder europaminister

NRK meldte tidligere denne uka at statsminister Erna Solberg (H) ville la posten som europaminister stå tom, slik flere av opposisjonspartiene har bedt om. Senest torsdag var samarbeidspartiene Venstre og KrF ute og ba statsministeren om å gjeninnføre en egen bistands- og utviklingsminister i stedet.

Slik ble det ikke. Med Marit Berger Røsland (41) i posten blir begge statsrådene i Utenriksdepartementet kvinner. Hun har flere perioder bak seg i Oslo bystyre og er gift med tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland. Paret har to barn.

I regjeringsapparatet trådte hun inn i 2014 som statssekretær ved Statsministerens kontor. Året etter ble hun statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), før hun i fjor flyttet til Utenriksdepartementet.