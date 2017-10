Gjennomslag er viktigst

Om Venstre skal gå i regjering, må partiet få gjennomslag på skole, miljø og bedriftspolitikk, fastslår partileder Trine Skei Grande.

Venstre-lederen holdt lørdag sin tale til partiets landskonferanse i Oslo. Der var det stor spenning knyttet til hvilke signaler Grande ville komme med når det gjelder spørsmålet om Venstre skal gå inn i regjeringen eller ei.

– Vi er på vårt beste når vi er konstruktive og søker samarbeid, slo Grande fast i talen, der hun også konstaterte av Venstre, trass i et magert resultat på 4,4 prosent, var vinneren i høstens valgkamp.

– Ingen av de andre partiene greide å løfte seg så mye som oss. Venstre ble den soleklare vinneren i valgkampen, sa Grande.

Trepartiregjering?

Spørsmålet om en mulig trepartiregjering er det store spørsmålet i norsk politikk for tiden. Fredag la statsminister Erna Solberg (H) fram en ny regjeringskabal, lagt med færrest mulig endringer i påvente av at Venstre bestemmer seg for om de vil inn i regjering eller ei.

Tidligere i høst ba Venstres landsstyre Grande om å finne en løsning med KrF. Siden den gang har KrF takket nei til både regjeringstaburetter og samarbeidsavtale. Denne nye situasjonen er det Venstres landsstyre nå må forholde seg til.

Partiene er nå i gang med politiske sonderinger for å finne ut om det er nok grunnlag til å danne en felles regjeringsplattform.

Tre pilarer for klima

For Venstre er skole, klima og gründere de viktigste sakene, understreket Grande i sin tale. Tre pilarer må være på plass i en borgerlig klimapolitikk om et regjeringssamarbeid skal bli aktuelt, ifølge Venstre-lederen:

* Større satsing på elbiler samt et nullutslippskonsept for alle typer fartøy innen 2030.

* Gjøre Norge mindre oljeavhengig gjennom blant annet å avvikle ordninger for oljeindustrien og verne Lofoten, Vesterålen og Senja.

* Global satsing på fornybar energi.

– Dette må bli et prestisjeprosjekt for de store partiene, mener Grande.

