– Vi har behov for bøssebærere i Levanger, Stjørdal, Verdal og Steinkjer, sier fylkesleder Gunnhild Gravaas. Årets TV-aksjon går til Unicef og deres arbeid for barns vilkår over hele verden.

Søndag ettermiddag skal så mange som mulig av landets husstander besøkes. Lokal aksjonsleder i Verdal, Trine Reitan sier de mangler bøssebærere flere steder.

– Spesielt i Helgådalen trenger vi flere. Også på Ørmelen tror jeg det trengs fler. Der er det Geir Ove Sagvold som er kontaktperson, sier hun. I Vinne mangler Lisbeth Stene noen bøssebærere.

Har du ikke kontanter hjemme, kan du støtte aksjonen ved å sende penger på Vipps.

Registrer på nett

I Levanger manglet det bøssebærere rett før helga.

– Gå inn på blimed.no og registrer deg hvis du vil gjøre en innsats søndag ettermiddag, sier aksjonsleder Marit Sandstad. Hun understreker at det ikke bare gjelder Levanger, men hele fylket.

Aktive skoler

Gravaas sier skolene har vært spesielt aktive i innsamlingene i dag. De har hatt forskjellige aktiviteter på skolen. Det håper hun bidrar til ekstra stor givervilje i år.

Stor konsert

Tradisjonen tro har kulturskolen i Levanger matiné søndag. I nærmere 20 år har elever og lærer på kulturskolen fremført forskjellige sanger, dans og musikk til inntekt for TV-aksjonen. Der er det bare kontanter som gjelder.

Kulturskolerektor Oddbjørn A. Hagen sier programmet fra scenen blir på rundt en time og at det blir appell fra aksjonskomiteen fra scenen. Forestillingen begynner klokka 12 i Festiviteten. Gjennmo årene har kulturskolen samlet inn mer enn 200.000 kroner på disse arrangementene.