Se opp på himmelen i natt

Jorda passerer i disse dager banen til Halleys komet. Det skjer to ganger i året. Men det er på høsten vi har størst mulighet til å se de små partiklene som kommer inn i jordas atmosfære og brenner opp. De ses som stjerneskudd på himmelen.

Sist gang Halleys komet var synlig fra jorden var i 1986. Neste gang er i 2061. I mellomtiden kan du nyte meteorregnet som kalles Orionidene. Det er oppkalt etter stjernebildet Orion, som meteorregnet høyst sannsynlig kommer fra.

Forsker Håkon Dahle på institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo sier til Teknisk ukeblad at man venter rundt 20 stjerneskudd i timen, men at det kan bli mer.

- Fenomenet kan ses over hele himmelen hvis det er klarvær, sier han.

For morgenfugler

Fysikeren mener det i år er størst sjanse til å se stjerneskuddene tidlig på morgenkvisten, før det begynner å lyuse.

– Det lønner seg å stå opp to-tre timer før soloppgang, sier han. Soloppgang søndag er 08.25.

Berømt komet

Halleys komet er den første kometen menneskene klarte å beregne banen til. Støvbåndet har ligger i atmosfæren i mer enn 2000 år.

– Vi har beregninger fra gamle kinesiske kilder som stemmer overnes med kometens bane. Den er også avbildet på det berømte Bayeux-teppet som beskriver normannernes invasjon i England i 1066, sier Dahle.