Bindal og Leka vil reversere kommunesammenslåingen

Bindal og Leka kommune setter sin lit til Kristelig Folkeparti for å få opphevet kommunesammenslåingen med Vikna og Nærøy.

Leka har søkt Stortinget om reversing av vedtaket, mens Bindal vil starte arbeidet med en søknad, melder NRK.

– Vi er klare på at Bindal ønsker å reversere. Det må ingen misoppfatte, sier ordfører Britt Helstad til NRK, som kommer til å legge fram forslag for kommunestyret.

Et flertall på Stortinget bestemte tidligere i år at Leka, Vikna, Nærøy og Bindal skulle tvangssammenslås. For nordlandskommunen Bindal betyr det et nytt fylke: Nord-Trøndelag.

Om KrF støtter kravet til kommunene, er det flertall for å reversere vedtaket. I sommer var partiet imot.

– Hvis partiet skal beholde sin troverdighet, må de nå se på vår søknad og gi oss flertall på Stortinget, sier Leka-ordfører Per Helge Johansen (Sp).

KrFs Torhild Bransdal i kommunal- og forvaltningskomiteen skriver i en epost til statskanalen at det kan vurderes om et slikt vedtak skal oppheves.

