Fikk samfunnsstraff etter at han tok oppgjør med sitt tidligere liv

Mannen innrømmet det aller meste i tiltalen mot ham i Inntrøndelag tingrett nylig. Han er tidligere domfelt flere ganger for narkotika og voldsforbrytelser.

Det alvorligste punktet var oppbevaring av tilsammen 86 gram amfetamin ved to anledninger i februar 2016. Han ble også tatt for ruskjøring og kjøring uten førerkort flere ganger i 2016.

Stabilt lenge

I retten ble det lagt fram en personundersøkelse som viste at mannen er en klar rehabiliteringssituasjon.

Har brutt med sitt gamle miljø, etabalert seg med ny samboer, skaffet seg jobb og fått samvær med barna sine - som han også følger opp med fritidsaktiviteter.

Siden han fikk jobben i november 2016 har han hatt en stabil tilværelse - og heller ikke begått ny kriminalitet.

Vektla det positive

Retten mener at helhetssituasjonen tilsier at samfunnsstraff er riktig straffereaksjon.

Retten uttaler: En dom på samfunnsstraff vil etter rettens oppfatning bidra til at tiltalte kan fortsette sin positive utvikling og at han får noe å forholde seg til. En dom på fengselsstraff vil kunne innebære en risiko for at tiltaltes positive utvikling blir reversert, noe som vil være uheldig.

Han ble til slutt idømt samfunnsstraff i 240 timer med en gjennomføringstid på åtte måneder, subsidiært åtte måneders ubetinget fengsel.