Influensadødsfallene doblet seg i fjor

Antallet som døde i fjorårets influensasesong var dobbelt så høyt som i en gjennomsnittssesong, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Det at så mange døde i fjor, viser hvor viktig det er at personer i risikogruppene vaksinerer seg, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen.

Akkurat hvor mange nordmenn som fikk sykdommen i fjor, vet man ikke. Mange «står han jo av» hjemme i egen seng. Men 130.000 mennesker fikk diagnosen hos fastlege eller legevakt og anslagsvis 6.000 ble så syke at de trengte sykehusbehandling.

I fjor var det et influensavirus kalt A H3N2 som herjet.

– Det er et virus som er kjent for å ramme de eldre hardest, forklarer Tønnessen, som påpeker at selv friske eldre har høyere risiko for å bli alvorlig syke av influensa.

De fleste sykehusinnleggelsene og dødsfallene forrige sesong var blant personer over 65 år.

Eldre, gravide og kronisk syke

Tønnessens oppfordring er krystallklar: Alle i risikogruppene bør vaksinere seg. Det gjelder eldre, folk med enkelte kroniske sykdommer som diabetes, luftveissykdommer eller nedsatt immunforsvar. Det gjelder også dem som bor i omsorgsboliger og sykehjem og gravide.

– Graviditet er i seg selv en risikofaktor. Risikoen øker utover i svangerskapet, og sykdommen utgjør også en fare for det nyfødte barnet, sier hun til NTB.

Risikogruppene utgjør om lag 1,5 millioner mennesker i Norge. Det gledelige er at en økende andel blant disse vaksinerer seg. 28 prosent av dem tok vaksine i 2016-2017-sesongen, mot 23 prosent året før. Særlig de eldre tar oppfordringen, totalt 38 prosent av dem over 65 år.

– Tror de tåler det

Likevel er det langt unna helsemyndighetenes mål om at 75 prosent i risikogruppen beskytter seg med vaksine.

– Det er en del som tror at de ikke trenger den. Det er mange som tror de tåler influensaen godt og forstår ikke hvor alvorlig syke de kan bli. Høy alder i seg selv er en risikofaktor for å få komplikasjoner. Du kan få varige helseplager. Vaksinasjon er et sikkert, greit og billig tiltak, sier Tønnessen.

Svært mange av dem som vaksinerer seg har blitt oppfordret til å gjøre det av fastlegen eller andre i helsevesenet. Folkehelseinstituttet oppfordrer derfor folk i helsevesenet til å spre budskapet og bidra til at flere tar vaksinen.

Flere virustyper

I fjor var det altså A H3N2-viruset som dominerte sesongen. Normalt er det en miks av flere forskjellige virustyper, og hvilke som vil plage oss i år vet ikke myndighetene.

– Vi overvåker de virusene som er i sirkulasjon. Gjennom sommeren har det vært sporadiske influensatilfeller. Det er for tidlig å si hva som kommer, sier Tønnessen, og forteller at høysesongen noen ganger kommer oppunder jul, andre ganger nærmere vinterferien.

Vaksinen dekker flere forskjellige virustyper og gir god beskyttelse. Å ta den er imidlertid ingen garanti for å unngå å bli syk, skal vi tro.

– En del som vaksineres får influensa likevel, men de får et mildere sykdomsforløp og har lavere risiko for å få alvorlige utfall og utvikle lungebetennelse, forteller hun.