Nå kommer bøssebærerne

I Levanger sentrum var det godt med frivillige som ville gå med bøsser. Lilja Petrine Flatås (7) ghadde med mor Monica Flatås.

– Dette er første gang jeg går med bøssa. Jeg vil hjelpe andre barn slik at de kan ha det bra og gå på skole, sier Lilja litt beskjedent.

Mor Monica Flatås forklarer.

– De hadde joggedag til inntekt for TV-aksjonen tidligere i uka. Da hun kom hjem sa hun at hun ville gå med bøsse. Derfor gjør vi dette, sa hun da vi snakket med dem i 15-tida. De to fikk området Halsanvegen og opp til sykehuset.

Fulle roder

Inne i lokalet på Frivillighetssentralen satt Marit Wang Eriksen og fordelte områder til bøssebærerne. En litt hektisk tidlig søndagsettermiddag før alle rodene var dekket opp. En av de siste som fikk bøsse var Johan Høyslo. Han er russ til våren.

– Vi er flere russ som går med bøsser. Dette er første gang jeg går, og jeg er med fordi jeg støtter en god sak, sa han.