Flere i fengsel

Ved inngangen til 2015 var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 4056 innsatte i norske fengsler. Statistikken er en indikator på hvem som sitter fengslet i Norge til enhver tid. Samtidig går soningskøene ned.

Av de innsatte sonet 65 prosent en fengselsdom i anstalt. I tillegg sonet 5,5 prosent fengselsdom med elektronisk kontroll, 2 prosent sonet i forvaring og 1,5 prosent i bøtesoning. De resterende 26 prosent fengslede satt i varetekt i påvente av en rettsavgjørelse.

95 prosent av de innsatte var menn, en andel som ifølge SSB har holdt seg stabil de siste årene.

Over halvparten soner for vold og rus

Flertallet av de fengslede soner dommer for volds- og rusmiddellovbrudd. Ved inngangen til 2015 var 1167 innsatte fengslet for vold og mishandling, mens 1160 innsatte satt inne for rusmiddellovbrudd som sitt hovedlovbrudd. Til sammen utgjør disse en andel på 57 prosent.

Eiendomstyveri og seksuallovbrudd var hovedlovbruddet til henholdsvis 13 og 12 prosent av alle innsatte ved årets begynnelse.

En type lovbrudd som tidligere ikke har vært synlig i SSBs statistikk over fengslinger, er mishandling i nære relasjoner. I 2015 hadde 150 innsatte dette som hovedlovbrudd ved årets begynnelse. 139 av disse var menn, 11 kvinner, og to tredeler var i alderen 30 til 49 år.

Andelen fengslede over 30 år øker

Siden 2013 har andelen fengslede over 30 år økt for hvert år. Av alle innsatte med oppgitt alder ved inngangen til 2015, var 68 prosent 30 år eller eldre.

Den samme utviklingen kommer til syne blant nyinnsettelsene og løslatelsene. Det var 579 færre nyinnsettelser av unge under 25 år enn i 2012, en nedgang på 22 prosent. I samme periode har nyinnsettelser av personer fra 30 år og oppover økt. De 7160 nyinnsettelsene i 2015 var 688 flere enn i 2014.

Flere soninger i 2015

Både bruken av elektronisk soning og soning i anstalt har økt i 2015. Samlet sett var drøyt en tredel av alle avsluttede soninger etter fengselsdom i 2015 gjennomført helt eller delvis med elektronisk kontroll.

Det ble også sonet 39.000 flere fengslingsdager i anstalter i 2015 enn året før.

Kortere køer

Justisdepartementet opplyser at 157 personer venter på å sone ubetingede dommer. Det er historisk lavt, ifølge Fremskrittspartiet.

– Vi har i praksis ingen soningskø å snakke om lenger. Den er så godt som borte vekk, sier Frp-representant Himanshu Gulati i Stortingets justiskomité til NTB.

Samme formulering ble brukt av Frp-leder Siv Jensen i oktober i fjor, da soningskøen telte 328 personer. Køen krympet ytterligere fram mot desember i fjor da 242 sto i kø.

I sitt svar på Gulatis skriftlige spørsmål om soningskøen oppgir justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporteringen varierer over tid. Før sommeren i år hadde køen økt til 405 personer.

Også under de rødgrønne varierte soningskøen fra år til år. Før Stoltenberg-regjeringen tok over, i juni 2005, sto 2.579 personer i soningskø. I oktober 2009 hadde køen krympet til 250. Ved regjeringsskiftet i oktober 2013 ventet 1.213 på å sone ubetingede dommer.

På tross av variasjonene over tid mener Gulati at regjeringens innleie av fengselsplasser i Nederland forklarer at soningskøen i øyeblikket er mindre enn den har vært tidligere.

