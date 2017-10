Jens Kvernmo (31) fra Ogndal vant realityserien «Alene»

– Det er ikke noe tull. Ingen kommer med pizza hver fredag liksom, sa Jens Kvernmo (31) om deltakelsen sin i den nye norske serien før den startet.

Tirsdag kveld gikk han av med seiren. Han var alene i villmarka i 35 dager før 62-åringen Svein fra Rogaland ga seg som nummer ni.

Jens holdt ut 35 dager, men var klar for å være lenge. Han hadde tre ukers matrasjon med fisk hengende i campen da han dro.

– Jeg føler virkelig at jeg har vunnet!

Da hadde alle de andre deltakerne gitt seg, og Kvernmo fikk med seg en Dacia Duster som vinner av serien.

Uten mat eller hjelp

Jens var én av totalt ti deltakere i programmet, som er basert på serien «Alone», som har hatt fire sesonger på TV i USA.

Konseptet er enkelt: Deltakerne ble sluppet av alene ute i villmarken, med svært enkle redskaper som fiskesnøre og kniv, men uten mat eller noen andre hjelpemidler. Der skulle de også filme seg selv, og den som overlevde lengst uten å trekke seg vant.

Hundene kom på campen

Programmet ble spilt inn høsten 2016, ved Altevatnet i Bardu kommune. Deltakerne befant seg ved tregrensa, og Kvernmo sier han lærte mye om naturen, men at han savnet hundene sine.

– Det er en psykisk kamp hele vegen. Det er så kort veg fra du trykker til knappen til at noen kommer og henter deg, og du kan sitte med en hamburger i varmen en time senere. Det er noe av det tøffeste jeg har vært med på, sa Kvernmo til Trønder-Avisa før serien begynte på TV.

Da seieren var klar kom hans to hunder på campen, og Jens sa at det var det tøffeste han noen gang hadde vært gjennom. Dette er til tross for flere turer alene ute i norsk natur.

Å være alene er han nemlig vant til etter blant annet overvintring i Sylan, flere måneder alene i Blåfjella og Skjækerfjella og andre turer i nordisk natur. Turen i Sylan har det også blitt TV-serie av: