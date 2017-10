Etterforsker mistenkelig hotellbrann på Storlien

Det var ved firetiden tirsdag morgen at nødetatene fikk melding om at det brant på hotellet. Det var da åpne flammer i fasaden, og redningstjenesten roset personene på stedet for en stor slokkeinnsats.

Til Adresseavisen sier etterforskningsleder hos politiet i Östersund, Maria Olofsson, at de foreløpige undersøkelsene tyder på at det har begynt å brenne i en benk utenfor hotellet, og at flammene har spredt seg til veggen på hotellet.

– Brannen har sannsynligvis ikke oppstått av seg selv. Da er det mulig at noen har tent på, eller at brannen har startet ved et uhell. Vi har ingen mistenkte, men har levert anmeldelse for forsøk på mordbrann, sier Olofsson til avisen.

Politiet avventer nå resultatene av de tekniske undersøkelsene.