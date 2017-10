Ny Norske Skog-utsettelse

I en børsmelding sendt ut onsdag ettermiddag, skriver styret at de har bred støtte fra både de sikrede og usikrede kreditorene og fra aksjonærene.

– Vi vil nå bruke tid til å sikre registreringen og dokumentasjonen av den formelle støtten for refinansieringsforslaget, sier styreleder Christen Sveaas.

Selv om styret mener å ha bred støtte, kan den nye utvidelsen tyde på at de ennå ikke er i mål. I børsmeldingen understrekes det nok en gang at alternativet til redningsplanen er at selskapet går til gjeldsforhandlinger innenfor rettsvesenet eller slår seg selv konkurs.

Den nye fristen for redningsforslaget er satt til 31. oktober klokka 17.