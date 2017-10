Banebrytende forskning på mennesker og dyr

Forskningsprosjektet HUNT Én Helse er et tilleggsprosjekt til Helseundersøkelsen (HUNT) som pågår i Nord-Trøndelag. Målet for prosjektet skal være å få kunnskap som kan bidra til mindre sykdom og bedre helse og velferd hos mennesker og dyr.

Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, omtaler undersøkelsen som banebrytende.

– Vi forventer at dette vil være starten på et langvarig og viktig forskningssamarbeid med stor internasjonal oppmerksomhet, og at det vil gi resultater som både landbruket, folkehelsen og norsk næringsliv vil nyte godt av, sier Lenvik i en pressemelding.

Smitte mellom dyr og mennesker

Ifølge Veterinærinstituttet smitter mange av de mest alvorlige sykdommene mellom dyr og mennesker. Samtidig kan omgang med dyr også forebygge sykdom.

Menneskers tette omgang med hunder og husdyr er noe av det første som skal forskes på, ifølge seniorforsker ved Veterinærinstituttet, Arne Holst-Jensen

– Får dyreeiere for eksempel mer antibiotikaresistente bakterier eller visse typer bakterier, og har de for eksempel mindre allergi og andre problemer knyttet til immunforsvaret sitt, sier Holst-Jensen.

Ulike faser av livet

Senere ønsker forskerne blant annet å finne ut mer om hvordan mikroorganismene påvirker immunforsvar og hormonsystem gjennom ulike faser av livet, og hvordan det kan tilrettelegges for at mennesker og dyr skal unngå å bli syke.