Sjekk hvor mye nordtrønderne fikk igjen på skatten

Siste pulje ble klart denne uken. Dermed er etaten ferdig med skatteoppgjøret for i år.

De fleste får igjen

Tallene viser at 83000 nordtrøndere får til sammen 936 millioner kroner igjen på skatten denne runden. Det er drøyt 11.000 kroner i gjennomsnitt.

Samtidig må 18.000 skattepliktige nordtrøndere ut med en restskatt på totalt 387 millioner kroner. Det betyr gjennomsnittlig nesten 22.000 personer hver.

I Sør-Trøndelag får cirka 190 000 skattepliktige igjen på skatten, til sammen 2,2 milliarder kroner, hvilket blir nesten 12 000 kroner i gjennomsnitt.

Når det kommer til restskatt, må 41.000 sørtrøndere spleise på en samlet regning på 1.3 milliarder.

- Sjekk skattekortet

3.2 millioner nordmenn får til sammen nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten i år. I gjennomsnitt er det 12.500 kroner. Nær 750.000 må derimot betale restskatt, til sammen 23 milliarder kroner, eller 31.000 kroner i gjennomsnitt.

Årsaken til at noen får restskatt er at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet de hadde året før. Det kan blant annet skyldes endringer i privatøkonomien, endringer i lånerenten eller at fradrag de tidligere hadde krav på er fjernet.

– Har du gått opp i lønn? Solgt boligen din? Har du blitt pensjonist? Dette er typiske eksempler på tilfeller der du må justere skattekortet ditt. Husk at du selv har ansvaret for at informasjonen som ligger til grunn for skattekortet ditt er riktig. Du kan enkelt endre skattekortet ditt på skatteetaten.no, sier fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge, Rune Langsø Johansen i en pressemelding.

Fredag morgen legges forresten skattelistene for 2016 ut.