Lover tøffere priskonkurranse på byggevarer

Coop mener omleggingen vil gi bedre effekt av pengene de bruker på markedsføring, og etablere Obs-byggs netthandelsløsning på flere steder.

– I dag har vi en netthandelsløsning på Obs bygg. Det har vi ikke på Extra bygg. I stedet for å bygge opp noe eget for Extra bygg, slår vi dem sammen, sier viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge.

Blir 48 butikker

I dag er det 18 Extra Bygg-butikker og 30 Obs bygg i Norge. Målet er å øke markedsandelene i privatmarkedet.

– Vi skal ivareta nummer en-posisjonen i privatmarkedet. I Coop Midt-Norge omsetter vi byggevarer for 721 millioner kroner og forventer at veksten skal fortsette, sier Vik-Mo. Obs bygg har et noe lavere prisnivå enn Extra bygg.

– Prisgarantien om at Obs bygg skal være billigst vil også gjelde i de omprofilerte butikkene, sier han.

Coop Midt-Norge eier to av landets to største Obs bygg på Lade og Heimdal. I tillegg har de Extra bygg i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos.

Flere varer

Obs bygg er i større grad et lagersalg, der varene settes på paller rett inn i butikken, mens Extrabutikken har i større grad tradisjonelle varehyller som krever innfylling og dermed høyere kostnader.

– Er dagens Extra bygg-butikker store nok til å tåle Obs-konseptet?

– De tre butikkene i Steinkjer, Verdal og Levanger er relativt store butikker som vi tror klarer et større sortiment. En Obs bygg har rundt ti prosent flere varer enn Extra Bygg, sier han.

I Stjørdal er dagens Extra bygg for liten.

– Vi er i dialog med Stjørdal kommune om å finne ei tomt som gjør at vi kan ha en ny butikk der i løpet av får år, sier Vik-Mo.

Mer nettsalg

Obs bygg har hatt netthandelsløsning i tre år. Coop ser at netthandel med varehenting i butikken øker mer og mer. I tillegg ser de at kundene trenger mer veiledning i butikkene.

– Vi bruker mye penger på å skolere våre ansatte. I framtida tror jeg også vi må knytte til oss handverkere fordi vi får bedre råd og heller vil betale for å få opp et nytt kjøkken eller renovere stua. Dessuten er folk generelt mindre praktisk anlagte, sier han.

Selve omprofileringen vil skje i første halvår 2018.