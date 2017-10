En bil kjørte natt til lørdag inn i et tre ved Stiklestad i Verdal. Bilen fikk voldsomme skader og en person ble fraktet til sykehus etter ulykken.

– Bileieren har opplyst at det sansynligvis var fire personer i bilen, sier operasjonsleder Ebbe Kimo.

Søkte med hunder

Det ble søkt etter flere personer i området ved hjelp av hunder, men det ble ikke funnet andre enn den unge mannen som politiet mener kan ha kjørt bilen på stedet.

Nødetatene rykket ut til stedet klokken 02.09 natt til lørdag.

Føreren ble tatt med til sykehuset Levanger. Der ble det også tatt blodprøve av føreren for å sjekke eventuell ruspåvirkning. Ulykkesgruppen ble også kalt ut til stedet.

– Resultatene av disse prøvene er sendt til analyse, og resultatet foreligger senere. Det er mye etterforskning som gjenstår, sier Kimo.

Etterforskes videre

Operasjonsleder Lars Letnes for Trøndelag politidistrikt sier at det vil bli foretatt undersøkelser av bilen, og at de ikke kan konkludere med hva som har skjedd før den tid.

- Hvem som kjørte og hva som har skjedd får etterforskningen vise, sier Letnes.