I natt skal klokka stilles en time tilbake

Natt til søndag skal klokken stilles en time tilbake, men ikke alle er tilhengere av sommertiden. Russerne har sluttet å stille klokken, og finnene protesterer.

Klokkestillingen skjer samtidig i Norge og EU, etter at Norge samordnet med EU i 1996.

Protesterer i frustrasjon

Sommertiden har likevel blitt et hett politisk tema i Europa. EU-direktivet fastslår at alle EU-land skal gå over til sommertid på samme dag. I Russland har denne praksisen mer eller mindre blitt avviklet siden 2011, melder Aftenposten.

Den daværende russiske presidenten Dmitrij Medvedev meldte da at russere mislikte at de enten forsov seg, eller hadde en ekstra time de ikke ante hva de ville bruke på.

Den samme frustrasjonen er å finne i Finland, der over 50.000 har skrevet under på opprop mot å stille klokkene.

Mot sommeren

Til tross for opprørte finner og russere, vil praksisen forbli i Norge. Når klokka blir 3 natt til søndag, skal den stilles mot sommeren, det vil si tilbake til klokka 2.

Dermed kan du sove en time lenger eller unne deg en ekstra lang frokost på søndag morgen.