Klokken 06.47 mandag morgen meldte politiet om at det hadde vært et trafikkuhell ved Røssemåsen på Malm. To biler kolliderte, samt at en tredje bil kjørte av vegen.

En person ble fraktet til sykehuset som følge av ulykken.

Mistet førerkortet etter utforkjøring på sommerdekk En bil havnet utenfor veien ved Teveldalen i Meråker.

– Vi har tatt undersøkelser på stedet og vil etterforske ulykken videre, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.

Statens vegvesen opplyser om at det var redusert framkommelighet på stedet.