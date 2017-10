Trailer skled av vegen

Det var for å passere en møtende lastebil at traileren kom for langt ut på vegskulderen på E6, og endte utfor vegen.

Uhellet skjedde tidlig mandag ettermiddag, og det oppsto kø på E6 ved stedet da berging pågikk ved 16-tiden mandag.

Politiet fikk meldingen om uhellet og bergingsjobben først ved 16-tiden mandag.

– Traileren hadde sklidd av E6, selv om den var utstyrt med gode vinterdekk med pigger. Det var nødvendig å stenge E6 en halvtime mens bergingen pågikk, opplyser operasjonsleder Annlaug Oseid ved Politiet i Trøndelag.