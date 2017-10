Truet med å drepe kona og barna, kalte samboeren «din posttraumatiske jævel» og presset eksens bil i grøfta

Tilsto vold mot barna

En mann i 40-årsalderen skal ved flere anledninger ha knipset, kløpet og revet både sønnen og stesønnen i ørene.

Stedatteren var ofte vitne til voldsbruken. Mannen skal ved en anledning også ha lagt sin fraseparerte kone i golvet, og slått henne med flat hånd i ansiktet.

Tiltalte erkjente volden mot barna, men ikke mot kona. Han erkjente at han hadde et voldsomt temperamenw, og at han kunne blåse seg opp for den minste ting.

Mannen ble i Inntrøndelag tingrett dømt til sju måneders fengsel. Straffen omfatter også et tilfelle av vold mot politiet.

Mannen ble også dømt til å betale 60.000 kroner i erstatning både til sønnen, stesønnen og stedatteren.

Truet med å drepe kona og barna med kniv

Da mannen ble konfronrtert av sin kone med at han hadde slått sønnen sin, hentet han en kniv. Han skal da ha truet med å drepe både kona og barna.

Også ved en senere anledning skal han ha truet kona med kniv, og han skal også ha slått henne i ansiktet.

Mannen, som er av utenlandsk opprinnelse, ble i Inntrøndelag tingrett i oktober dømt til åtte måneders fengsel for familievold. Han ble også dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning til kona, og 40.000 kroner i erstatning til det eldste barnet.

Frifunnet for vold mot stebarn

En mann i 40-årene ble anmeldt av barnevernstjenesten i hjemkommunen, som fattet mistanke om vold i hjemmet.

Politiet etterforsket saken, og det endte med at han ble tiltalt for vold mot tre stebarn.

Ifølge tiltalen skal han ha lagt stedatteren over kjøkkenbenken og slått henne på rumpa, mens han blant annet skal ha sparket i stykker soveromsdøra til stesønnen, for så å ha slått ham med en myk gjenstand.

Stefaren nektet skyld, selv om han innrømmet at han spesielt ved en anledning hadde opptrådt uheldig.

Retten mener vitneforklaringene i saken var uoverensstemmende, og kom fram til at det var rimelig tvil om hvorvidt tiltalte hadde opptrådt som beskrevet i tiltalen.

Han ble derfor frifunnet.

«Din post-traumatiske jævel»

Mannen i 40-årene sto i Inntrøndelag tingrett i oktober tiltalt for ved gjentatte anledninger å ha brukt vold mot sin samboer.

Han skal ifølge tiltalen også ha krenket henne, ved at han ofte brukte hennes fortid som overgrepsoffer mot henne – og blant annet kalte henne «din posttraumatiske jævel».

Inntrøndelag tingrett fant ikke mannen skyldig i alle punkter etter tiltalen, og mener forklaringene er motstridende.

«Etter rettens syn er det svært uklart hvor mye voldsutøvelse og andre krenkelser det ut over disse tilfellene har vært i samlivet, og hvor alvorlig disse hendelsene har vært.»

Mannen ble til slutt dømt for legemsfornærmelse mot samboeren, og straffen ble satt til fengsel i 60 dager.

Han må også betale 20.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Sex uten samtykke

En mann i 30-årene fra Innherred ble i Inntrøndelag tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for familievold mot sin samboer.

Volden fant sted i perioden fra 2006 til 2012. Ifølge dommen skal mannen også ved flere anledninger ha hatt sex med samboeren uten hennes samtykke, og han kom ofte med nedsettende bemerkninger om henne.

Retten mener flere av voldsepisodene fremstår som grove, og at det i ett tilfelle også var snakk om en voldtekt.

Mannen ble ogsådømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til ekssamboeren. Han fikk noe strafferabatt fordi saken var blitt liggende lenge hos politiet.

Slo, kløp, sparket og lugget sønnen

En kvinne i 30-årene ble i Inntrøndelag tingrett dømt til 30 dagers fengsel for vold mot sin egen sønn (9).

Ifølge dommen skal kvinnen både ha slått, kløpet, sparket og lugget sønnen sin, ved flere anledninger – over en periode på to år.

Den ene gangen begynte sønnen å blø neseblod.

Den andre sønnen hennes skal ha sett hvordan moren utøvde vold mot gutten.

Kvinnen valgte å legge alle kort på bordet, og fikk dermed en betydelig strafferabatt.

I tillegg til fengselsstraffen ble kvinnen dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning til sønnen sin.

Vold var en del av oppveksten

Mannen skal ifølge dommen ha brukt vold både mot samboer, barn og stebarn.

I tillegg var han tiltalt for seksuelle overgrep mot stedatteren. Han ble frifunnet for dette forholdet, fordi saken var for-eldet.

Men mannen ble dømt for familievold, og retten påpeker at flere av voldshandlingene har utløst betydelig smerte.

Retten mener både at kvinnen og barna over år har levd under et volds- og trusselregime.

«Volden har hovedsakelig skjedd i hjemmet, hvor barna skal føle seg trygge, og den har vært del av deres oppvekst. Den fysiske volden har ikke vært av det alvorligste slaget, men det må ha vært en stor psykisk belastning å oppholde seg regelmessig i et slikt regime over mange år.», heter det i dommen fra tingretten.

Mannen ble dømt til å betale 140.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen, samt til sammen 360.000 kroner til familiens barn.

Dusjet datteren i iskaldt vann

Et foreldrepar ble i Inntrøndelag tingrett i juni dømt for gjentatt vold mot sine barn.

Faren skal ifølge dommen ha vært den mest aktive i voldsutøvelsen.

Han skal blant annet ha straffet datteren ved å dusje henne i iskaldt vann med klærne på, for deretter å overlate henne til seg selv.

Jenta var omtrent 10 år da denne episoden fant sted.

Begge foreldrene skal ha slått barna sine ved flere anledninger.

Faren ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel, mens moren fikk fem måneders betinget fengsel med en prøvetid på tre år.

Foreldrene ble også dømt til sammen å betale 40.000 kroner i erstatning til den eldste sønnen.

Presset eksen i grøfta

Mannen i 40-årsalderen skal ha kjørt bilen sin mot ekssamboeren i bil, og forsøkte å presse henne av vegen.

Han brukte vold mot kvinnen ved flere anledninger. Da kvinnen og hennes datter rømte inn på badet og låste seg inne, skal han ha prøvd å komme seg inn til dem – samtidig som han ropte at han skulle slå dem ihjel.

Samme kveld skal han også ha tatt kvelertak på samboeren, og kastet henne i veggen.

Ifølge dommen skal mannen ha brukt vold ved flere anledninger, før de hadde sex. Mannen erkjente delvis straffskyld. Han ble dømt til fengsel i ett år og ti måneder.

Da fikk mannen noe rabatt for tilståelsen, og betydelig rabatt fordi saken var blitt liggende lenge hos påtalemyndigheten.

Mannen ble dømt til å betale 90.000 kroner i erstatning til kvinnen, og 40.000 kroner i erstatning til hennes datter.

Banket sønnen med kost

En kvinne i 30-årene av utenlandsk opprinnelse banket sin 7 år gamle sønn ved flere anledninger, blant annet ved hjelp av en pinne og en kost.

Kvinnen hadde kommet til Norge som kvoteflyktning, og var informert av norske myndigheter om at det var forbudt å bruke vold mot barn i Norge.

Kvinnen ble dømt til 120 dagers fengsel.