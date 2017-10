Olaug Svarva fra Steinkjer slutter som direktør i Folketrygdfondet

Administrerende direktør Olaug Svarva (59) har meddelt at hun ønsker å fratre sin stilling i Folketrygdfondet. Styret igangsetter nå prosessen med å rekruttere hennes etterfølger.

Olaug Svarva ønsker å fratre etter nesten 12 år som administrerende direktør i Folketrygdfondet. Hun fortsetter i stillingen til 1. februar 2018. Deretter vil viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard bli konstituert administrerende direktør inntil etterfølgeren tiltrer.

Folketrygdefondet forvalter statens pensjonsfond, som er på over 220 milliarder kroner.

Svarva har tidligere vært investeringsdirektør i SpareBank1.

- Vi beklager at Olaug Svarva ønsker å fratre og takker henne for den store innsatsen hun har gjort gjennom nesten 12 år som Folketrygdfondets administrerende direktør. I Olaug Svarvas tid som leder har Folketrygdfondet levert meget gode avkastningsresultater og etablert seg som en viktig aktør overfor norsk næringsliv, sier Siri Teigum, Folketrygdfondets styreleder.

- Med Olaug Svarva som leder har Folketrygdfondet bidratt til verdiskaping i næringslivet ved å gi tilgang til kapital og gjennom eierskapsutøvelse. Folketrygdfondet har et solid fundament for å videreutvikle sitt samfunnsoppdrag, sier Siri Teigum.

Styret igangsetter nå prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør til Folketrygdfondet.

- Jeg har hatt en fantastisk tid som leder for Folketrygdfondet. Nå ønsker jeg imidlertid å søke nye muligheter og bidra til utvikling av norsk næringsliv på andre måter. Derfor har jeg etter grundig overveielse kommet til at det er på tide å gi stafettpinnen videre, sier Olaug Svarva.

- Det har vært et privilegium å være leder for en organisasjon med så høy kompetanse som Folketrygdfondet. Jeg er stolt av resultatene som vi som organisasjon har skapt sammen. En viktig forutsetning for at vi har lykkes har vært et tydelig mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge, understreker Olaug Svarva.

Olaug Svarva har en avtale om etterlønn i ett år etter oppsigelsestiden. Eventuelle inntekter i etterlønnstiden vil avkorte etterlønnen tilsvarende, og eventuelle nye engasjementer i etterlønnstiden må godkjennes av Folketrygdfondets styre.