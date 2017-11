Truet helsepersonell – må gjøre samfunnsstraff

Hendelsen skjedde i Nord-Trøndelag i mai i fjor. Mannen dukket opp på klinikken og sa at han ville slå inn døra dersom han ikke fikk snakke med psykologen.

Da han fikk snakke med ham sa han også at han ville «knuse nesen» på ham dersom han ikke fikk skrevet ut sovemedisinen han ville ha.

Han ble deretter sintere og slo etter psykologen. Deretter slo han i døren og på vei ut sparket han en blomsterkrukke slik at denne knuste.

Mannen erkjente i Inntrøndelag tingrett at han hadde sagt dette til psykologen, men hevder at det ikke var ment som en trussel, men at det var en del av en opphetet diskusjon.

Han erkjenner også at han sparket ned blomsterkrukken slik at den knuste.

På grunna av at forholdet ligger en del tilbake i tid, og at mannen har erkjent det som har skjedd, fikk han en midlere dom enn tiltalen tilsier.

Han ble dømt til samfunnsstraff på tretti timer og må betale saksomkostninger på 3000 kroner for å ha truet en særskilt utsatt yrkesgruppe, for trusler som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt – og for å ha ødelagt en gjenstand som tilhørte en annen.