Blandet reaksjon i fag- miljøene

– Det dyrkes druer rundt om i landet også i dag, men da til hobbybruk, sier Remberg.

Remberg er ikke spesielt oppdatert på drueproduksjon, men vet at det gjøres testforsøk på ulike druesorter for vinproduksjon i Asker.

Hun mener lokalklimaet på ulike steder i Norge gjør det mulig å produsere vindruer, men legger til at det er mange ting som skal stemme.

– Det må satses på sorter og grunnstammer som tar hensyn til at vi tross endret klima fremdeles har vinter. Uansett vender jeg tommelen opp for dem som prøver, sier Remberg til Trønder-Avisa.

Fagdirektør Frithjof Nicolay Nicolaysen i Arcus-gruppen sier at det er flere som har forsøkt å få i gang kommersiell satsing på vindrueproduksjon rundt Oslofjorden, uten å ha lyktes.

– Det som er utfordringen er for kort vekstsesong og for få soldøgn. Men det kan hende det lar seg gjøre hvis de finner krysninger av druesorter som tåler kaldere klima. Jeg tror neppe Nord-Trøndelag er stedet for vindruer, sier Nicolaysen.