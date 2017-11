Vil etablere første norske vingård – i Levanger!

Går det som de planlegger, vil fem entusiaster med kunnskap om produksjon av vin og mat, samt bedriftsetablering og økonomi, starte et aktivitetssenter i Levanger – der helnorsk økologisk vinproduksjon er hovedbærebjelken.

Bak planene om å plassere det som kan bli Norges første vingård i Levanger, står italienerne Luca Pennesi fra Moss og Guido Sutti fra Oslo, sammen med Erik Strugstad og Ranka og Svein Kvarving fra Levanger.

– Klimaet i Norge ser jeg ikke på som noe problem. Klimaendringene de siste årene har gitt vinprodusentene i Sør-Europa store utfordringer med varme og uttørking. Samtidig gir de samme endringene et klima i Norge som nå gjør det realistisk med helnorsk vinproduksjon, sier Luca Pennesi til Trønder-Avisa.

Økologisk aktivitetsgård

Pennesis plan er å etablere seks vingårder på seks ulike steder i Norge. Han ønsker å starte med å etablere en gård i Levanger og en i Råde i Østfold i 2018.

Vingårdspionerene i Levanger tenker videre enn kun å produsere vin. Prosjektet handler om å bygge opp en økologisk aktivitetsgård der smaks- og aktivitetsopplevelser i et vidt spekter inngår.

– Aktivitetsgården skal ha hester, høner og andre dyr slik, at den skal blir selvforsynt med matprodukter til egen restaurant – og i tillegg kan levere økologisk gjødsel til vinrankene. Og den skal ha eget biogassanlegg. Alt skal være økologisk, selvfølgelig også vinen, sier Pennesi, som legger til at han også ønsker å overføre den italienske tradisjonen med at familien, folk i nærområdet og også tilreisende deltar i prosessene i vinproduksjonen.

– Jeg gleder meg til å se trøndere tråkke vindruer i tønner på gårdstunet, smiler vinkelner og restaurantdriver Erik Strugstad.

Investeringsanslaget på 100 millioner kroner omfatter kjøp eller leie av gård, etablering av hotellrestaurant, biogassanlegg og bygging av et aktivitetssenter, samt anskaffelse av planter, produksjonsutstyr og dyr.

Detaljene om finansieringen er ikke på plass, men gruppen ser for seg en miks av offentlige midler fra blant andre Innovasjon Norge, og midler fra én eller flere private investorer.

– Målet er å komme i gang med planting våren 2018, og produsere den første vinen tre-fire år etterpå. Kanskje raskere, sier Luca Pennesi, som tidligere var basesjef for Ryanair ved Rygge lufthavn.

Han har mange generasjoner vindyrkere bak seg i familien, og er ingen nybegynner i bransjen. Han har allerede produsert vin i Moss siden 2015, basert på importerte vindruer plukket i hans hjemdistrikt i Teverina-området i Midt-Italia.

Har tro på satsingen

I år tapper Pennesi 45.000 flasker som skal på markedet i 2018.

– Vi må tørre å prøve og feile litt med ulike druetyper, for å se hva Levanger er egnet til, sier Pennesi.

På en vinfestival i Frankrike i år fikk en av hans viner fra Moss bronsemedalje, i konkurranse med viner fra 72 land.

– Resultatet var utrolig morsomt, og det bare styrker meg i troen på at vi skal få til noe stort med helnorsk økologisk vin, sier Luca Pennesi.

Under vinmerket Pennesi Cantine Norvegesi selger Pennesi sine viner til hoteller og restauranter, blant dem Brygga Restaurant i Levanger hvor Strugstad er styreleder.