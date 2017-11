Fortsatt ingen løsning for Norske Skog

Dette går fram av en børsmelding som gikk ut fredag ettermiddag.

Her opplyser styret at de er i hva de kaller meningsfull dialog med eierne av et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret obligasjonslån med forfall i 2115.

I disse lånene har styret så langt ikke fått tilstrekkelig flertall for sitt forslag til løsning, skriver DN.no

Det gis ingen ny frist for løsning nå, men Norske Skog-styret varsler i stedet et mulig nytt forslag som långiverne må stemme over.

Forhandlingene om en redningsplan i Norske Skog har den siste uken stått i stampe siden finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, ikke har villet godtatt vilkårene i refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.