– Å stikke fra regninga går direkte utover lønna til sjåføren

– Det er så mange alvorlige hendelser som skjer i hele regionen. Vi har ikke kapasitet til å hjelpe drosjesjåførene på helg, sier operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet får stadig henvendelser fra fortvilte drosjesjåfører som hadde opplevd at passasjerer stakk fra regninga. Det resulterte i at operasjonssentralen i Trøndelag twitret følgende melding: «Uforholdsmessig mange kjører drosje og stikker fra regningen. Vi håper det snart kommer et system med betaling før turen starter.»

Problemet er størst i byene

De tre episodene natt til lørdag, skjedde i Trondheim, men operasjonslederen sier at politiet ser det samme problemet også andre steder i regionen.

– Problemet er størst i byene. Det er vanskelig å stikke fra regninga på et mindre sted, for da vet drosjesjåførene hvilke adresser de kjører fra og til. Men betaling på forhånd er en måte å forsikre seg om at passasjerer ikke klarer å stikke fra regninga, sier Brandmo.

Hans Erik Moe er daglig leder ved Steinkjer taxi. Han sier det er sjeldent at passasjer hopper ut av bilen og springer fra regninga.

– Det er heller at kortet ikke virker, eller at de ikke har dekning. Da får de noen dager på seg til å betale. Hvis ikke blir det sendt videre til inkasso. Da hender det at vi får beskjed fra inkassoselskapene at vi godt kan kjøre saken videre, men at den havner i køa.

Moe bedyrer likevel at det er få slike tilfeller i forhold til det totale antallet turer.

– Men det som er dumt, er at manglende betaling går direkte utover lønna til sjåføren. Sjåførene er ikke som vanlige ansatte i en bedrift. Dersom en sjåfør bruker en halvtime av vakta på å kjøre en person som ikke betaler, så jobber vedkommende gratis. Det blir som et direkte tyveri fra sjåføren.

Jobbes med nye apper

Moe påpeker at Steinkjer er en forholdsvis liten by.

– Vi har rimelig god oversikt over folk. Vi har tilfeller der vi krever en sum før vi kjører, så vi er sikker på at vi får betalt.

Han fremhever også at sjåførene i de aller fleste tilfeller vet hvem som har bestilt turen – enten ved at de har lagt igjen telefonnummer via call-senteret eller en app, eller via registering av bankkort.

– Det jobbes med videreutvikling av apper hvor man plotter inn ruta, får opp turens kostnad, og kan betale på forhånd, legger Moe til.

Drosjesjåfør Alfred Dalseng ved Verdal taxi sier at problemet med manglende betaling ikke er så stort.

– Det har vært noen episoder der folk stikker fra regninga, men det er ikke ofte det skjer. Som regel kommer folk og gjør opp for seg dagen etterpå, eller så sender vi regning, sier han.

Dalseng sier at sjåførene alltid forsikrer seg om at det er dekning på kortet ved å sette det i terminalen før kjøreturen. Men dette sier ingenting hvor stort beløp som er tilgjengelig.

– Vi ser også an folket litt. Det går an å bestemme fastpris på en tur, da kan de betale på forhånd. Men jeg ser ikke det store behovet for at å utøve den praksisen hele tida.