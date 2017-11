Gapahuk full av dritt

En gapahuk var sterkt preget av mange poser med hundebæsj.

– Det var lite trivsel i å gå seg på de posene der, ja, forteller Oddrun Fostad til Trønder-Avisa. Hun går ofte tur langs elva, men det er sjelden hun finner så mange drittposer på ett og samme sted, dandert på gulvet, som i dette tilfellet.

– Det er dessverre rett som det er et og annet skrot å finne lags elva. Her kan det hende at posene lå i en bøtte som kanskje er blitt veltet og tømt, men trivelig var det uansett ikke. Jeg håper noen av hundeeierne som lufter hundene sine på stien langs elva tar affære og rydder opp. Helst bør du ta med posene hjem og kaste dem i egen søppeldunk, sier Fostad.

Fostad postet kveld et bilde og en melding på Facebook om sitt funn. Dette er hva hun skrev:

«Dette var ikke noe trivelig syn! Kikka innom denne gapahuken da jeg gikk en tur på stien langs elva. Håper noen hundeeiere tar ansvar og rydder opp.»

– Det er to gapahuker i denne delen av Steinkjerelva, dette er den nederste før brua, legger hun til.