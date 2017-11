Nord-Auto kjøper Innherred Bil

Kjøpet betyr at Nord-Auto nå vil ha verksted, bilsalg og Avis bilutleie både i Steinkjer og Verdal.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått til denne avtalen, og vi gleder oss til å komme i gang med bilsalg i Verdal igjen, sier Øyvind Bjørgan og Andrees van der Linden, eierne av Nord-Auto i en pressemelding.

17 ansatte

Innherred Bil, som tidligere het Visborg Auto, heter nå Nord-Auto Verdal. Selskapet hadde i fjor en omsetning på 63 millioner kroner og 17 ansatte.

Nord-Auto ble startet høsten 2014 og har hatt en sterk utvikling i Steinkjer, hvor omsetningen er økt fra 80 millioner kroner i 2015 til 97 millioner i 2017.

Nord-Auto overtok driften fra tidligere Visborg Auto i Steinkjer, som i 2013 hadde 32 millioner kroner i omsetning.

Bjørgan og van der Linden har jobbet i bilbransjen i Verdal tidligere.

– Kjenner markedet

– Vi kjenner markedet og har trivdes godt med å betjene kunder i Levanger og Verdal, sier de to.

Bjørgan har tidligere jobbet i Prøven Bil Verdal og Motor-Trade Verdal, mens van der Linden i flere år ledet Tønne karosseri og lakk. Begge er opptatt av å ha et lokalt eierskap i bilbransjen.

– Vi er lokale eiere og ser verdien av å ha et lokalt eierskap. Vi vet at det skjer mye på struktur i denne bransjen som i mange andre bransjer. Men vi har tro på vårt konsept, hvor lokalkunnskap og lokalt eierskap er viktig for at vi skal lykkes, sier Øyvind Bjørgan, som er daglig leder i selskapet.

– Vi kjenner bedriften og medarbeiderne vi overtar etter at vi har samarbeidet med Innherred Bil om salg av Opel, Isuzu og Suzuki. Det er medarbeidere som kjenner bilmerkene og markedet godt og vi har god tro på at vi skal lykkes med å få større markedsandeler for våre merker også i Levanger og Verdal. På samme måte som vi har lyktes med i Steinkjer-området, sier de to Nord-Auto-eierne i pressemeldingen.