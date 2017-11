Ni vil bygge veg til Malm

Statens vegvesen var overrasket over at så mange ville bygge vegen.

– Vi har lagt ned mye tid og arbeid i tilbudsgrunnlaget. Det er veldig bra at konkurransen om kontrakten er så god. Signering vil skje i slutten av desember, skriver byggeleder Mari Sagbakken i en pressemelding. Det er strekningen fra brukaret på Strømnes til Malm som inngår i dette anbudet.

De ni tilbyderne er i sortert rekkefølge:

Navn Pris Letnes entreprenør 89 998 352 Norwegian rock group 96 234 145 Contexo 97 992 858 Odd Einar Kne 101 727 847 Austad maskinstasjon 121 113 423 Tore Løkke As 125 127 453 Skanska Norge 125 256 451 Johs. Syltern 125 731 812 Tverås maskin og transport 132 838 943

Delte opp kontraktene

Statens vegvesen kunne sendt RV 17-prosjektet ut som en eneste stor kontrakt. De valgte heller å dele opp strekningene i flere entrepriser for at mindre lokale entreprenører også skulle ha mulighet til å konkurrere om å bygge vegene.

– Det er tydelig at strategien med å dele inn prosjektet i seks entrepriser, gir god respons i markedet. Vi er svært fornøyde med at hele ni entreprenører ønsker å bygge ny fv. 720, sier Jo Bernt Brønstad, prosjektleder for vegprosjektet.

Mye lokal veg

I anbudet ligger bygging av 5,7 kilometer veg med en breddep å 7,5 meter, elektrotekniske anlegg, drenering, rekkverk, skilt, veglys, asfaltering og merking.