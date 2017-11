Full utrykning til husbrann i Verdal

Klokken 19.00 meldte politiet at nødetatene hadde rykket ut til en boligbrann i Verdal. Et kvarter senere kom meldingen om at nødetatene var fremme på stedet, og at slokking var igangsatt.

Brannressurser fra Levanger og Verdal rykket ut.

Det befant seg ingen personer i boligen.

Mye røyk

Trønder-Avisas reporter på stedet, forteller at det er den gamle samvirkelagsfilialen i Garnes - som ligger ca 16 kilometer fra avkjøringen mot Sverige - som har tatt fyr.

Det ryker godt fra bygget, rapporterer han.

Bygget ble omgjort til bolig for noen år siden.

Under oppussing

Det var huseier som oppdaget at første etasje var full av røyk, og dermed ringte til brannvesenet.

Første etasje er under oppussing og det skal være noe røykskader i en leilighet i etasjen over.

Brannen er slukket, men årsaken er uviss.