Disse vant kulturpris og miljøpris i Stjørdal

Blues in Hell er vinneren av Stjørdal komunes kulturpris for 2017. I juryens begrunnelse heter det:

«Blues in Hell er et av Stjørdals mest kjente kulturelle fyrtårn. Mange ildsjeler har over mange år bygd en solid nisjefestival for norske og internasjonale bluesartister. Blues in Hell feiret i 2016 sitt 25 års jubileum. og arrangeres fortsatt årlig i Stjørdal med konsertscener på Scandic Hell og Kimen. Festivalen ble av bransje og publikum kåret som en av de beste bluesfestivalene i Norge i 2010. I en kåring samme år for alle bluesfestivaler i Europa fikk Blues in Hell 2 plass for «best small festival». Blues in Hell har satt Hell på det musikalske verdenskartet.»

Årets miljøpris gikk til naturverner Arne Moksnes. I begrunnelsen står følgende:

«Arne Moksnes er en miljø og naturvern veteran som har jobbet med naturvern i 50 år. Moksnes har deltatt i miljøkampen fra 1970-tallets motstand mot vassdragsutbygging til dagens kampsaker med planene for storstilt vindkraftutbygging flere steder. Moksnes la ned stort arbeid for varig vern av Forra. Moksnes er fortsatt aktiv i vernet av viktige naturområder, og han er stadig på tur og leting etter miljøsynder eller skader i naturen.»