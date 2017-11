Tiggere i slagsmål på bensinstasjon i Verdal

Politiet rykket ut til et slagsmål på en bensinstasjon i Verdal torsdag formiddag. Ni tiggere sloss om plassene utenfor YX-stasjonen. Det endte med at flere av dem fikk en bot for ordensforstyrrelse, pålydende 8.000 kroner.

Brukte spader

– Vi fikk meldingen om at mellom seks og ti personer var involvert, forteller Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Det skal ha blitt brukt flere typer redskaper under slåsskampen - deriblant spader fra bensinstasjonen.

Ingen skadet

Situasjonen roet seg raskt, og politiet pågrep ni personer av utenlandsk opprinnelse.

– Vi gjør en nærmere sjekk av dem når de kommer inn, sa Bergstrøm torsdag formiddag.

Ingen ble skadet i slåsskampen som skjedde ved 09.30-tiden torsdag.