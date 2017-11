Elevene jaktet og fant 11.100 reflekser

I forbindelse med Refleksdagen torsdag 19. oktober og økt fokus på refleksbruk, inviterte Trygg Trafikk Nord-Trøndelag alle 4.-klassinger til å bli med på Den store refleksjakten.

– Det ligger mange ubrukte reflekser rundt om i de tusen hjem. Disse skulle barna jakte etter, for så å feste dem på ytterklærne til seg selv og familiemedlemmer etter opptellingen på skolen, sier Barbro Formo, distriktsmedarbeider i Trygg Trafikk Nord-Trøndelag, i en pressemelding.

49 klasser deltok

49 klasser i hele Nord-Trøndelag deltok, og det ble funnet til sammen 11.100 reflekser.

3. og 4. klasse ved Sørli skole imponerte stort, og fant i gjennomsnitt 42,62 reflekser per elev. De gikk dermed seirende ut av jakten, og kunne fredags formiddag motta en sjekk på 3.000 kr. Det var ifølge pressemeldinga en meget fornøyd og glad gjeng som mottok premien fra Trygg Trafikk.

– Det var så gøy å være med på jakta. Kan vi få være med til neste år også? spurte ei smilende Dortea Gåsbakk.

– Elevene har vært så ivrige. I tillegg til økt fokus på refleks, så fikk vi flettet inn jakta i matematikk og lært statistikk, sier kontaktlærer Ellinor Bergli, som er meget fornøyd med sine åtte elever.

Fotokonkurranse

På andreplass kom 4.-klasse ved Lauvsnes skole, med et gjennomsnitt på 33 reflekser per elev, mens tredjeplassen gikk til Kvam skole med et gjennomsnitt på 29,5 reflekser.

Det var også en fotokonkurranse, der det ble sendt inn 31 bilder. Vinneren av beste bilde ble 4.-klasse ved Kolvereid skole.