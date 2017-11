Elman kjøper seg opp i Trondheim

Som en del av satsingen i Trondheim, har Elman i dag kjøpt opp Norstar Elektro AS. De åtte ansatte i Norstar blir alle med over i Elman, og blir tilknyttet Elman Stjørdal, skriver selskapet i en pressemelding.

Skal kjempe om større prosjekter

– Med oppkjøpet av Norstar utvider vi kapasiteten vår både på maritime installasjoner og i mer tradisjonelle marked, sier Ståle Fjerdingen, daglig leder i Elman Stjørdal, i pressemeldingen.

Oppkjøpet skal gjøre selskapet i stand til å konkurrere om større prosjekter i Trondheim. Fra nyttår vil Elman ha i underkant av 20 elektrikere stasjonert i Trondheim, med base på Sluppen.

Vil ansette flere

– Norstar Elektro AS er et solid firma med dyktige elektrikere og et godt kundegrunnlag. Med de nye medarbeiderne våre om bord, blir vi en enda tryggere samarbeidspartner for både privatkunder og bedriftskunder, sier Fjerdingen.

Selskapet opplyser i pressemeldnigen at markedet i Trondheim er så stort, at Elman kommer til å ansette enda flere i tiden framover.

Firmaet er lokalisert i Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Leksvik og Rørvik.